باخموت وتهديد "فاغنر".. خلاف روسي أم خطة لإعادة التمركز؟

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تطورات جديدة وهامة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية خلال الأيام الماضية، مع تأكيد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، استعداد قوات "أخمات" الخاصة لشغل مواقع قوات "فاغنر"، وذلك بعد طلب قائد "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، انسحابها من هناك بحلول 10 أيار الجاري.



ودعا رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مقاتلي "فاغنر" للانضمام إلى قوات كتيبة "أخمات" في باخموت للاستفادة من خبراتهم العسكرية هناك واصفا إياهم بالأشخاص الجيدين والشجعان والمهمون، وهم مهمون بحسب قوله، لأنهم يعرفون المنطقة.



بحسب خبير عسكري روسي، فإن خروج فاغنر من باخموت ليس أمرًا مفاجئًا، بينما يرى أخر أوكراني أن الانسحاب نتيجة احتدام الصراع الداخلي بين القوات الروسية من جانب ورئيس فاغنر من جانب آخر.



السيطرة الكاملة



يقول أوليغ أرتيوفسك الباحث في الشأن الدولي بمؤسسة "فولسك" العسكرية، إن الإعلان عن الانسحاب جاء بعد أن أوشكت باخموت على السقوط مكتملة بيد القوات الروسية، مما يعنى أن نقل المواقع من قوات "فاغنر" لقوات "أخمات" أمر تنظيمي ويصب في صالح العملية العسكرية.



وأوضح أرتيوفسك أن قوات قديروف أعلنت أنها ستدخل الحرب من بابها الكبير مساندةً القوات العسكرية الروسية وستكمل ما بدأته فاغنر وأن هناك استعدادات قتالية كبيرة، لا سيما مع تصريحات قديروف بأنه كان يود أخذ الكيلومترين المتبقيين في أرتيوموفسك (باخموت) عبر التفاهم والدعم المتبادلين.



وأرجع أوليغ أرتيوفسك أهمية إحلال واستبدال دور فاغنر في باخموت والاعتماد على دور قوات قديروف لعدة أسباب:



- استبدال دور فاغنر بقوات قديروف سيساعد في التخلص من أي تشتيت للقوات الروسية المقاتلة.

- تواجد قوات قديروف سيمهد لدخول قوات أكثر استعدادًا للحرب وغير منهكة عسكريًا.

- ترجمة لرغبة شيشانية أكيدة في خدمة روسيا وإحراز نجاحات على الأرض.

- إلمام قوات قديروف بتكتيكات الهجوم الأوكراني المضاد كونها تلعب دور المراقب للحرب عن قرب. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ القوات الروسية سنت هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، وتعرضت كييف لقصف عنيف، خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي أظهرت فيه قوات فاغنر العسكرية الروسية تراجعا على ما يبدو عن الانسحاب من باخموت شرقي أوكرانيا.تطورات جديدة وهامة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية خلال الأيام الماضية، مع تأكيد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، استعداد قوات "أخمات" الخاصة لشغل مواقع قوات "فاغنر"، وذلك بعد طلب قائد "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، انسحابها من هناك بحلول 10 أيار الجاري.ودعا رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مقاتلي "فاغنر" للانضمام إلى قوات كتيبة "أخمات" في باخموت للاستفادة من خبراتهم العسكرية هناك واصفا إياهم بالأشخاص الجيدين والشجعان والمهمون، وهم مهمون بحسب قوله، لأنهم يعرفون المنطقة.بحسب خبير عسكري روسي، فإن خروج فاغنر من باخموت ليس أمرًا مفاجئًا، بينما يرى أخر أوكراني أن الانسحاب نتيجة احتدام الصراع الداخلي بين القوات الروسية من جانب ورئيس فاغنر من جانب آخر.يقول أوليغ أرتيوفسك الباحث في الشأن الدولي بمؤسسة "فولسك" العسكرية، إن الإعلان عن الانسحاب جاء بعد أن أوشكت باخموت على السقوط مكتملة بيد القوات الروسية، مما يعنى أن نقل المواقع من قوات "فاغنر" لقوات "أخمات" أمر تنظيمي ويصب في صالح العملية العسكرية.وأوضح أرتيوفسك أن قوات قديروف أعلنت أنها ستدخل الحرب من بابها الكبير مساندةً القوات العسكرية الروسية وستكمل ما بدأته فاغنر وأن هناك استعدادات قتالية كبيرة، لا سيما مع تصريحات قديروف بأنه كان يود أخذ الكيلومترين المتبقيين في أرتيوموفسك (باخموت) عبر التفاهم والدعم المتبادلين.وأرجع أوليغ أرتيوفسك أهمية إحلال واستبدال دور فاغنر في باخموت والاعتماد على دور قوات قديروف لعدة أسباب:- استبدال دور فاغنر بقوات قديروف سيساعد في التخلص من أي تشتيت للقوات الروسية المقاتلة.- تواجد قوات قديروف سيمهد لدخول قوات أكثر استعدادًا للحرب وغير منهكة عسكريًا.- ترجمة لرغبة شيشانية أكيدة في خدمة روسيا وإحراز نجاحات على الأرض.- إلمام قوات قديروف بتكتيكات الهجوم الأوكراني المضاد كونها تلعب دور المراقب للحرب عن قرب.

وأكد رتيوفسك، أن وحدات قوات "أخمات" تتمتع بجاهزية عالية دون شك ومجربة قتاليًا وحققت نجاحات على الأرض، وسط توقعات بأن تقدم مردودًا قتاليًا عاليًا في المستقبل القريب لا يقل كفاءة ونتائج عن ما قدمته فاغنر في باخموت وسوليدار طوال الفترة الماضية، لأن روسيا لن تغامر بما حققته من انتصارات بإدخال قوات بديلة لدور فاغنر دون أن تكون مطمئنة إلى حد كبير إلى النتائج مع الحديث عن قرب معركة عسكرية فاصلة ضد أوكرانيا المدعومة بأسلحة وعتاد الدول الغربية بقيادة أميركية.





خلاف يحتدم



الجانب الأوكراني يرى أن إعلان فاغنر الانسحاب من باخموت، يعكس مدى احتدام الصراع العسكري الروسي الداخلي، وهنا يقول أوليغ زدنوف المحلل العسكري بالمعهد الوطني الأوكراني للدراسات، إن قوات فاغنر تُعد الخاسر الأكبر في باخموت وتعرضت لخسائر فادحة باعتراف روسيا.



وأضاف أوليغ زدنوف، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هناك عدة أسباب بجانب الخسائر أيضًا تجعل "فاغنر" تنسحب من باخموت منها:



- عانت القيادة الروسية كثيرًا من انتقادات فاغنر وحديث عن نقص الأسلحة والذخائر.

- تأكيد لفكر استراتيجي سوفياتي روسي بتقاسم كعكة النصر دون أن يستأثر بها فريق أو شخص واحد.

وأوضح أوليغ زدنوف، أن فاغنر بالفعل أصبحت تمثل للقيادة العسكرية الروسية حجر عثرة كبيرا، نظا لتأخر موسكو في حسم العديد من المعارك نتيجة قوة الدفاعات الأوكرانية. (سكاي نيوز)