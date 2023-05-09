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عربي-دولي

"فاغنر" تُشكك: روسيا غير قادرة على الدفاع عن البلاد

Lebanon 24
09-05-2023 | 14:00
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ذكر موقع "الحرة" أنّ رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، اتّهم وحدة عسكرية روسية بالفرار من مواقعها قرب باخموت في شرق أوكرانيا والتي أصبحت مركز القتال، وفقا لفرانس برس.

وقال بريغوجين: "اليوم هربت إحدى وحدات وزارة الدفاع من أحد مواقعنا ما جعل الجبهة مكشوفة"، مكررا تعهده بسحب مجموعته من باخموت إذا لم يقدم الجيش الروسي مزيدا من الذخيرة.
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وشكك رئيس مجموعة فاغنر الروسية في قدرة الكرملين على الدفاع عن البلاد في وقت تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو "لماذا الدولة غير قادرة على الدفاع عن البلد؟"، مضيفا أن أوكرانيا تضرب المناطق الحدودية الروسية "بنجاح". 

وأشار إلى أن الجنود الروس "يفرون" من الجيش لأن وزارة الدفاع كانت "بدلا من القتال تخطط لمكائد طوال الوقت"، حسب فرانس برس.

واتهم يفغيني بريغوجين، قادة الجيش الروسي بالسعي إلى "تضليل" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم في أوكرانيا، في دليل جديد على خلافه مع هيئة الأركان العامة، وفق الوكالة.

وقال بريغوجين في بيان "إذا تم القيام بكل شيء لتضليل القائد العام للقوات المسلحة (فلاديمير بوتين)، فإما سيقضي عليكم القائد العام أو الشعب الروسي الذي سيكون غاضبا إذا خسرت روسيا الحرب"، متّهما الجيش مجددا بعدم تسليم الذخيرة التي تحتاج إليها مجموعته للسيطرة على باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا.

وتتعرض باخموت للهجوم الروسي منذ أكثر من تسعة أشهر، حيث تقود فاغنر محاولات متكررة للتقدم في المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، وفقا لرويترز.

واضطرت القوات الأوكرانية إلى التراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنها متمسكة بالمدينة لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالروس قبل هجوم كييف الكبير الذي تعتزم شنه على القوات الروسية على طول خط المواجهة الممتد لنحو ألف كيلومتر.

وتعهد القادة الأوكرانيون بالاحتفاظ بالسيطرة على المدينة رغم حملة روسية لانتزاعها قبل أو خلال عطلة يوم النصر الذي تحتفل به روسيا، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى هزيمة ألمانيا النازية، حسب رويترز. (الحرة)
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