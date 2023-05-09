Advertisement

عربي-دولي

سلاح روسيّ غامض يحيد "الورقة الرابحة" للقوات الأوكرانية

Lebanon 24
09-05-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1064869-638192427493286483.jpg
Doc-P-1064869-638192427493286483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "ورقة مساومة" من خلال راجمة الصواريخ "إم142"، لكن القوات الروسية تمكنت من تحييدها بسلاح غامض.
وسلمت الولايات المتحدة، العام الماضي، أنظمة هيمارس "إم142" إلى المقاتلين الأوكرانيين، حيث كان من المفترض أن "تغير قواعد اللعبة" في ساحة المعركة، لصالح كييف. كان من المفترض أن تساعد هذه الأنظمة القوات المسلحة الأوكرانية في تدمير المواقع الروسية ومعسكرات الإمداد الخلفية.
Advertisement
ومع ذلك، واجهت الأنظمة الأميركية في أوكرانيا سلاحا قويا للغاية، هذا السلاح الغامض الذي تلقته القوات الروسية شوش على أنظمة التوجيه والتصحيح الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للصاروخ.

تشير صحيفة "سوهو" الصينية إلى أن الخبراء يعتقدون أن سلاح روسيا الغامض هو نظام للحرب الإلكترونية. تستخدم هذه الأسلحة بالضبط في الحروب الحديثة لتعطيل تشغيل معدات العدو عالية التقنية، وكذلك لحساب من أين تم إطلاق القذيفة بالضبط من الإشارة.
تبين أن "الورقة الرابحة" للقوات المسلحة الأوكرانية غير مجدية في القتال ضد روسيا، والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلحين الأوكرانيين أن يحاولوا القيام به هو العثور على مصدر التشويش، ثم محاولة تدميره. هذه العملية صعبة للغاية، خاصة في ساحة المعركة، وفقا لموقع "بوليت روس" نقلا عن الصحيفة. (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:41 | 2023-05-09
12:28 | 2023-05-09
12:21 | 2023-05-09
12:08 | 2023-05-09
12:00 | 2023-05-09
11:54 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website