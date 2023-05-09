سلاح روسيّ غامض يحيد "الورقة الرابحة" للقوات الأوكرانية

أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "ورقة مساومة" من خلال راجمة الصواريخ "إم142"، لكن القوات الروسية تمكنت من تحييدها بسلاح غامض.

وسلمت الولايات المتحدة، العام الماضي، أنظمة هيمارس "إم142" إلى المقاتلين الأوكرانيين، حيث كان من المفترض أن "تغير قواعد اللعبة" في ساحة المعركة، لصالح كييف. كان من المفترض أن تساعد هذه الأنظمة القوات المسلحة الأوكرانية في تدمير المواقع الروسية ومعسكرات الإمداد الخلفية.

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ومع ذلك، واجهت الأنظمة الأميركية في أوكرانيا سلاحا قويا للغاية، هذا السلاح الغامض الذي تلقته القوات الروسية شوش على أنظمة التوجيه والتصحيح الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للصاروخ.



تشير صحيفة "سوهو" الصينية إلى أن الخبراء يعتقدون أن سلاح روسيا الغامض هو نظام للحرب الإلكترونية. تستخدم هذه الأسلحة بالضبط في الحروب الحديثة لتعطيل تشغيل معدات العدو عالية التقنية، وكذلك لحساب من أين تم إطلاق القذيفة بالضبط من الإشارة.

تبين أن "الورقة الرابحة" للقوات المسلحة الأوكرانية غير مجدية في القتال ضد روسيا، والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلحين الأوكرانيين أن يحاولوا القيام به هو العثور على مصدر التشويش، ثم محاولة تدميره. هذه العملية صعبة للغاية، خاصة في ساحة المعركة، وفقا لموقع "بوليت روس" نقلا عن الصحيفة. (سبوتنيك)