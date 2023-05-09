من دون علم وزراء في حكومته... كيف خطّط نتنياهو لاغتيال قادة الجهاد في غزة؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه فجر الثلاثاء، نفذت إسرائيل عملية اغتيال استهدفت 3 من قادة حركة الجهاد في قطاع غزة، أودت أيضا بحياة 10 آخرين بينهم نساء وأطفال، في عودة إلى سياسة قديمة اسمها سياسة الاغتيالات التي كانت وسيلة تل أبيب الرئيسية في الانتفاضة الثانية.وقالت "إسرائيل" في وقت سابق اليوم إنها أطلقت عملية "السهم الواقي"، وذكرت وسائل إعلام رسمية في "إسرائيل" مثل قناة "كان" أن الاستعداد لها بدأ منذ الأسبوع الماضي، ومحورها كان اغتيال قادة في حركة الجهاد، التي تنشط ضد إسرائيل في غزة وشمالي الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.وبحسب "كان"، فقد أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تعلميات إلى قادة المسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية لوضع خطط الاغتيال.وجاء هذا الأمر في أعقاب إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ على جنوبي "إسرائيل"، الأسبوع الماضي، إثر وفاة الأسير الفلسطيني البارز خضر عدنان في السجون الإسرائيلية بعد إضراب استمر87 يوما، علما بأنه كان قياديا في الجهاد.ولم يستمر تبادل القصف الصاروخي بين الطرفين سوى عدة ساعات انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار هش، كما جرت العادة في المواجهات المتكررة بين الدولة العبرية والفصائل على مدار سنوات.وكان من المقرر أن يتم تنفيذ العملية يوم الأحد الماضي، لكن جرى إرجاؤها دون أن توضح "كان" الأسباب وراء ذلك.وأعطت المستشارة القانونية للحكومة الضوء الأخضر للمباشرة بتنفيذ العملية دون الحاجة بدعوة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية المعروف بـ"الكابينت"، وهو الذي يضطلع عادة بإصدار أمر تنفيذ مثل هكذا عمليات.وهذا يعني أن عددا محدودا للغاية من المسؤولين الإسرائيليين كان على علم بالعملية.وقالت "كان" إن العملية كانت سرية ولم يعلم بها وزراء في الحكومة الإسرائيلية.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو كان مترددا في عقد اجتماع لمجلس الوزراء بشأن قضايا أمنية، خشية أن نفوذ العديد من وزراء اليمين المتطرف قد يدفع "إسرائيل" إلى صراع أوسع مع الفلسطينيين.وخشي أيضا من أن تتسرب معلومات من وزراء آخرين ، ولا سيما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.والجمعة، شهد مقر جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" في تل أبيب جلسة لمناقشة العملية تم خلالها عرض خطة العمل على رئيس الوزراء، نتنياهو، وعلى وزير دفاع غآلانت.ووافق الاثنان على الخطة، وبدأ الجيش استعداداته لأداء المهمة.وكان من المقرر ان يتم تنفيذ العملية في ليلة الاحد، غير انه لم يتسن ذلك فتم ارجاؤها الى الثلاثاء، أي فجر اليوم.وبدأت العملية عند الساعة الثانية و15 دقيقة فجر الثلاثاء، عندما قتلت غارة إسرائيلية القائد في حركة الجهاد خليل البهتيني، الذي قال موقع "والا" الإخباري، إنه قائد الجهاد في المنطقة الشمالية بغزة.وتتهم "إسرائيل" البهتيني بأنه المسؤول عن هجمات ضد تل أبيب آخرها الشهر الماضي.وفي وقت لاحق، شنت "إسرائيل" غارات أدت إلى قتل طارق عز الدين وجهاد الغنام، واستهداف مواقع لحركة الجهاد التي ينتمون إليها.عملية اغتيال قادة حركة الجهاد فجر الثلاثاء لم تكن مفاجئة تماما، خاصة مع تكرار قادة في الفصائل الحديث من أواخر نيسان الماضي عن تهديدات إسرائيلية بعودة سياسة الاغتيالات.وذكرت تقارير إخبارية في "إسرائيل" حينها بأن حكومة نتنياهو اتخذت قرارا بإعادة العمل بسياسة الاغتيالات.وفي مطلع نيسان الماضي، طالب بن غفير بعودة سياسة الاغتيالات ضد قادة الفصائل الفلسطينية في غزة، من أجل استعادة ما يصفه بـ"الردع الإسرائيلي" الذي تراجع بحسبه مع تكرار إطلاق الصواريخ من القطاع المحاصر جنوبي الدولة العبرية. (سكاي نيوز)