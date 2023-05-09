معروف بعمل الخير... من هو طبيب الأسنان الذي قتلته "إسرائيل"؟

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من بين الضحايا المدنيين العشرة الذين سقطوا قتلى جراء ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قيادات في حركة الجهاد الإسلامي بغزة يوم الثلاثاء طبيب أسنان اشتهر بتقديم العلاج المجاني للأسر الفقيرة.وكان الطبيب جمال خصوان يسكن في نفس المبنى الذي يقطنه القيادي بحركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين.وقُتل خصوان وزوجته ميرفت وابنه يوسف (21 عاما) الذي كان يدرس الطب أثناء نومهم في منزلهم بوسط غزة. وقُتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في مناطق أخرى من القطاع جراء الضربات الجوية.ونعت وزارة الصحة خصوان الذي كان رئيسا لمجلس إدارة مستشفى الوفاء للتأهيل وقياديا بارزا في نقابة أطباء الأسنان المحلية، ووصفته بأنه قامة وطنية "لم يتوان في تقديم رسالته الإنسانية".وأوضح محمد خصوان شقيق جمال أن أبناء أخيه الأربعة الآخرين نجوا من الهجوم ولحقت بهم إصابات طفيفة.وقال وهو يقف خارج المشرحة بعد رؤية جثة شقيقه "الشعور صعب جدا، سيء جدا بشكل مش طبيعي".وأضاف: "إنسان طبيب معروف، ابنه طبيب، زوجته صيدلانية، العائلة كلها مسالمة هادئة". (swissinfo.ch)