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عربي-دولي

إسرائيليون يفرّون من منازلهم... ما السبب؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 09:42
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أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن "هآرتس"، إنّ "أكثر من ألفي إسرائيلي من سكان غلاف غزة، فروا من منازلهم خوفا من إطلاق الصواريخ من القطاع".
 
 
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