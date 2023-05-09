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عربي-دولي

بالصور... هكذا أحيت روسيا يوم النصر

Lebanon 24
09-05-2023 | 10:11
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أقيم في الساحة الحمراء في موسكو، الثلاثاء، العرض العسكري الكبير إحياء للذكرى الـ78 ليوم النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وبدأ الاحتفال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، بدق أجراس الكرملين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء من رابطة الدول المستقلة.
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وتجمعت في الساحة الحمراء وحدات من مختلف صنوف القوات الروسية، التي شاركت في العرض، بالإضافة إلى الآليات والمدرعات الروسية وسلاح الجو الروسي.
 
الجنود الروس في احتفالات عيد النصر
 
وشارك في العرض أكثر من عشرة آلاف فرد و125 قطعة من المعدات العسكرية.

وشهدت الساحة الحمراء مرور مدرعات من طرازي "تيغر" و"تايفون-أو"، منظومات صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي، وناقلات جنود مدرعة "بي تي إر -82 آ"، وصواريخ عملياتية تكتيكية "أسكندر-إم"، ومنظومات صواريخ أرضية متنقلة "يارس"، وكذلك ناقلات جند مدرعة جديدة من طراز "بوميرانغ".

ولم يشارك سلاح الجو الروسي في العرض هذا العام.
 
الحشود المحتلفة بيوم النصر
 
ودخل الساحة الحمراء عسكريو كتيبة حرس الشرف حاملين علم روسيا الاتحادية وراية النصر في الحرب الوطنية العظمى، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء.

وستختتم الاحتفالات بيوم النصر بإطلاق ألعاب نارية في الساعة العاشرة مساء.
 
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يحيي الجنود
 
 
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