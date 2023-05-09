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إقتصاد

وزير الزراعة الأوكراني: لدينا بدائل في حالة عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب

Lebanon 24
09-05-2023 | 10:31
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لازال ملف تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود يشهد عراقيل، مع استمرار المحاولات لتمديد الاتفاق، فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية قوله إن اجتماعا رباعيا لمسؤولين رفيعي المستوى بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود سيُعقد في إسطنبول يومي 10 و11 مايو.
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وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق، قال وزير الزراعة الأوكراني إن بلاده تملك طرقا بديلة لنقل الحبوب إذا لم يُمدد اتفاق للتصدير الآمن للحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 أيار، وإن أوكرانيا لن تعتبر ذلك "احتمالا مروعا".

ونقلت وزارة الزراعة عن الوزير ميكولا سولسكي قوله "لا نتصور أي احتمال مروع لأسباب كثيرة، أظهر المزارعون والتجار الأوكرانيون أنهم يستطيعون فعل الكثير، ويمكن فتح طرق تصدير كثيرة". (سكاي نيوز)

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