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نتنياهو: من يؤذينا سنؤذيه

Lebanon 24
09-05-2023 | 10:37
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية المعروف بـ"الكابينت" إن "الجيش يستعد لحرب متعددة الجبهات، ومن يؤذينا سنؤذيه".

وأكمل نتنياهو تقييما أمنيا موسعا قبل عقد اجتماع الكابينيت شاركه فيه مجموعة من الوزراء.
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وأجرى نتنياهو التقييم بحضور وزير الدفاع، ورئيس الشاباك، ورئيس الأركان، ورئيس الموساد، ومستشار الأمن القومي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، والسكرتير العسكري لنتنياهو، وغيرهم. (سكاي نيوز)
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