Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة كبرى عن "زلزال كبير" سيحصل.. العالِم الهولندي يكشف موعده!

Lebanon 24
09-05-2023 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1064923-638192526913558225.jpeg
Doc-P-1064923-638192526913558225.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من أنّ "هذا الأسبوع سيكون حرجاً"، مشيراً إلى "إمكانية حدوث نشاط زلزالي كبير ما بين 10 و12 أيار". 

وقال: "النشاط الزلزالي البالغ الأهمية قد يحدث ما بين 13 و16 أيار، وقد تصل قوته إلى 7 على مقياس ريختر". 
Advertisement

ولم يحدد فرانك مكان حدوث الزلازل، إلا أنه حذر سكان المناطق المعرضة للزلازل طالباً منهم الانتباه والتأهب لأي نشاط زلزالي محتمل.
 

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2023-05-09
16:30 | 2023-05-09
16:15 | 2023-05-09
16:05 | 2023-05-09
16:00 | 2023-05-09
15:03 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website