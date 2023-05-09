مفاجأة كبرى عن "زلزال كبير" سيحصل.. العالِم الهولندي يكشف موعده!

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حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من أنّ "هذا الأسبوع سيكون حرجاً"، مشيراً إلى "إمكانية حدوث نشاط زلزالي كبير ما بين 10 و12 أيار".وقال: "النشاط الزلزالي البالغ الأهمية قد يحدث ما بين 13 و16 أيار، وقد تصل قوته إلى 7 على مقياس ريختر".ولم يحدد فرانك مكان حدوث الزلازل، إلا أنه حذر سكان المناطق المعرضة للزلازل طالباً منهم الانتباه والتأهب لأي نشاط زلزالي محتمل.