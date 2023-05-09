حادث خطير وسلاح أبيض.. وضع نجل سياسي فرنسي تحت المراقبة القضائية

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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن هوغو زمور، نجل السياسي إيريك زمور، وضع تحت الرقابة القضائية لتسببه بحادث خطير حيث كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول وبحيازته سلاح أبيض.وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن القضاء اتهم هوغو زمور بالتسبب في إصابة شخص مما سبب له عجزا لأكثر من ثلاثة أشهر وحيازة سلاح من الفئة "د" عقب العثور على سكين في السيارة التي يقودها تحت تأثير الكحول.وأكد مكتب المدعي العام في باريس أن هوغو زمور وضع تحت الرقابة القضائية مع حظر قيادة أي مركبة، وحظر حمل السلاح.وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الوقائع جدت صباح يوم السبت بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، حيث كان هوغو زمور يقود بسرعة عالية ورفض منح الأولوية لدراجة نارية يركبها شخصا، وصدمها بسيارته متسببا في حادث خطير.وأوضحت أن سائق الدراجة النارية الذي أصيب بجروح خطيرة في كلتا ساقيه، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.هذا، وكشفت التحاليل التي أجريت على نجل زمور البالغ من العمر 25 عاما عن معدل 1.6 غرام من الكحول لكل لتر من الدم، علما أن مستوى الكحول في دمه أكثر من ثلاثة أضعاف الحد القانوني.وبعد التحقيق تم الإفراج عنه وضعه تحت الرقابة القضائية. (روسيا اليوم)