Advertisement

عربي-دولي

حادث خطير وسلاح أبيض.. وضع نجل سياسي فرنسي تحت المراقبة القضائية

Lebanon 24
09-05-2023 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1064927-638192532887465199.jpg
Doc-P-1064927-638192532887465199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن هوغو زمور، نجل السياسي إيريك زمور، وضع تحت الرقابة القضائية لتسببه بحادث خطير حيث كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول وبحيازته سلاح أبيض.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن القضاء اتهم هوغو زمور بالتسبب في إصابة شخص مما سبب له عجزا لأكثر من ثلاثة أشهر وحيازة سلاح من الفئة "د" عقب العثور على سكين في السيارة التي يقودها تحت تأثير الكحول.
Advertisement

وأكد  مكتب المدعي العام في باريس أن هوغو زمور وضع تحت الرقابة القضائية مع حظر قيادة أي مركبة، وحظر حمل السلاح.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الوقائع جدت صباح يوم السبت بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، حيث كان هوغو زمور يقود بسرعة عالية ورفض منح الأولوية لدراجة نارية يركبها شخصا، وصدمها بسيارته متسببا في حادث خطير.

وأوضحت أن سائق الدراجة النارية الذي أصيب بجروح خطيرة في كلتا ساقيه، نُقل  إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا، وكشفت التحاليل التي أجريت على نجل زمور البالغ من العمر 25 عاما عن معدل 1.6 غرام من الكحول لكل لتر من الدم، علما أن مستوى الكحول في دمه أكثر من ثلاثة أضعاف الحد القانوني.

وبعد التحقيق تم الإفراج عنه وضعه تحت الرقابة القضائية. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2023-05-09
16:30 | 2023-05-09
16:15 | 2023-05-09
16:05 | 2023-05-09
16:00 | 2023-05-09
15:03 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website