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عربي-دولي

بعد عملية الاغتيال في غزة.. بن غفير ينهي مقاطعة نتنياهو

Lebanon 24
09-05-2023 | 11:27
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أعلن حزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إنهاء مقاطعة اجتماعات الحكومة إثر عملية الاغتيال التي طالت قيادات من حركة الجهاد في قطاع غزة وأسفرت أيضا عن سقوط نساء وأطفال قتلى.
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب "العظمة اليهويدية" قال في بيان: "بعد تبني موقفنا والتحول من الاحتواء إلى الهجوم واغتيال قادة الجهاد الإسلامي، سنعود إلى التصويت مع الحكومة"، التي يتزعمها بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن الحزب يأمل بأن "يستمر تنفيذ سياسة الاغتيالات بمرور الوقت".
 
وكان زعيم الحزب بن غفير قرر مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست (البرلمان)، الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل "ضعيف" تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على جنوبي إسرائيل بعد وفاة القيادي في حركة الجهاد، خضر عدنان، داخل سجن إسرائيلي أضرب فيه عن الطعام 87 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري. (سكاي نيوز عربية) 
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