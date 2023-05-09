نتنياهو يُطلق تهديدات بعد غارات غزّة: "مستعدون لأي تطوّر"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ "تل أبيب مستعدة لأي احتمال وخوض معركة متعددة الجبهات"، وقال: "إسرائيل ستتعامل بقوة مع التهديدات وذراعها ستطال أي إرهابي في أي مكان وزمان تختاره".

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كلام نتنياهو جاء عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية المعروف بـ"الكابينت" بعد شنّ إسرائيل غارات على غزّة، صباح اليوم الثلاثاء، إذ قال: "قمنا بشن عملية درع وسهم، وتصفية 3 من قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. العديد منهم مسؤولون عن إطلاق الصواريخ من غزة وتوجيه الخلايا في الضفة".

وأضاف: "نحن في خضمّ عملية عسكرية، وسنضرب بقوة من يؤذينا، ومستعدون لأي تطور بعد الضربات على غزّة".