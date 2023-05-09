بعد الغارات الإسرائيلية.. كيف تبدو الأجواء على جانبي حدود غزّة؟

خيمت حالة من التوتر والترقب، الثلاثاء، بعد عملية الاغتيال الإسرائيلية التي طالت قادة في حركة الجهاد، مع توعد الفصائل الفلسطينية بالرد على العملية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أمر الجيش بالاستعداد لشن عملية متعددة الجبهات إذا لزم الأمر.

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وفجر الثلاثاء، نفذت إسرائيل عملية اغتيال استهدفت 3 من قادة حركة الجهاد، كما أدت أيضاً إلى إستشهاد 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال.



وفي وقت لاحق، قتلت إسرائيل بقصف مدفعي فلسطينيين اثنين جنوبي قطاع غزة.



تعليق الدراسة



على الفور، علقت المدارس الحكومية والجامعات في قطاع غزة المحاصر التدريس، الثلاثاء. وفجر الثلاثاء، نفذت إسرائيل عملية اغتيال استهدفت 3 من قادة حركة الجهاد، كما أدت أيضاً إلى إستشهاد 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال.وفي وقت لاحق، قتلت إسرائيل بقصف مدفعي فلسطينيين اثنين جنوبي قطاع غزة.على الفور، علقت المدارس الحكومية والجامعات في قطاع غزة المحاصر التدريس، الثلاثاء.

وذكرت جامعة الأقصى أنه تقرر تأجيل الاختبارات النصفية المقررة الأربعاء حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعليق الدراسة في مدارسها بسبب الظروف الأمنية، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.

وبدت شوارع غزة شبه خالية باستثناء حركة سيارات الأجرة وعربات الإسعاف في الشوارع.

ويترقب الغزيون ماذا سيحدث خلال الساعات المقبلة، خصوصاً بعد تعهد الفصائل الفلسطينية بالرد على الاغتيال، وحديث إسرائيل عن عملية عسكرية قد تطول وتشمل جبهات متعددة.

وقالت ما تعرف بـ"الغرفة المشتركة" للفصائل بغزة في بيان: "على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن".

إجلاء في إسرائيل



وفي مستوطنة سديروت المتاخمة لقطاع غزة، تجري الاستعدادات لإجلاء المستوطنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع إخلاء غير مسبوق، يغادر فيه أكثر من 4500 ساكن المنطقة بطريقة منظمة.

ويتم حالياً تجميع القوائم والتنسيق مع فنادق الاستقبال ومواعيد المغادرة وترتيبات الحافلات.

وأمر الجيش الإسرائيلي بإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى بعض المستوطنات في الجنوب خوفا من إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات.

كذلك، تلقى سكان ناحال عوز تعليمات بعد التحذير بعدم الخروج في الشارع.

مع هذا، فقد هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، رؤساء البلديات وزعماء المجتمعات المحلية في جنوب إسرائيل، وقال لهم: "من المهم جدا أن يكون المواطنون منضبطين ويقظين وأن يستمعوا إلى التعليمات المنقذة للحياة".