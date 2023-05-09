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عربي-دولي

غارة إسرائيلية جديدة على غزّة.. ومزاعم عن إستهداف خليّة لـ"الجهاد الإسلامي"

Lebanon 24
09-05-2023 | 12:21
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، الثلاثاء، استهداف ما أسماها "خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي" في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في ظل سلسلة من الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد الحركة الفلسطينية.
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وزعمَ الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرة عسكرية استهدفت، مساء اليوم الثلاثاء، خلية مطلقي قذائف مضادة للدروع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، كانت تستقل سيارة في طريقها الى موقع لإطلاق القذائف في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضاف البيان: "تابعت أجهزة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي الخلية وتم استهدافها عندما كانت في طريقها للموقع".

ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل استهدافها 3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" في غارة جوية الليلة الماضية، في حين قال مسؤولون فلسطينيون إن الضربة أدت إلى إستشهاد 10 مدنيين أيضاً في قطاع غزة، بحسب رويترز.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية "الدقيقة" الليلة الماضية، تمت بمشاركة 40 مقاتلة، وأنها استهدفت 10 مواقع لتصنيع الأسلحة والبنية التحتية من بينها ورش لصناعة الصواريخ وموقع لصناعة الخرسانة المستخدمة في تشييد الأنفاق، فضلا عن مجمعات عسكرية تابعة للحركة.

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