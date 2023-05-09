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عربي-دولي

بعد تعليقها إثر هجوم إسرائيلي.. سوريا تعلن استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب

Lebanon 24
09-05-2023 | 12:28
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أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من فجر يوم غد الأربعاء، بعد إصلاح أضرار لحقت به جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير.
 
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن "كوادرها بالتعاون مع الشركات الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان، لافتة إلى أنه يمكن لمختلف النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة كالمعتاد".

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ في الأول من الشهر الجاري هجوما جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب أدى إلى مقتل عسكري سوري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين وخروج المطار عن الخدمة. (روسيا اليوم) 
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