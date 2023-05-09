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عربي-دولي

خبرٌ مفاجئ جداً عن "واتساب".. ما يفعله أثناء نومكم خطير!

Lebanon 24
09-05-2023 | 12:41
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اعتبر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الثلاثاء، بأنه لا يمكن الوثوق في تطبيق التواصل الفوري "واتساب" الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.
 
وفي تغريدةٍ له عبر حسابه على "تويتر"، قال ماسك: "لا يمكن الوثوق بواتساب". 
 
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" يعلق على مغرد تقاسم مع متابعيه صورة يقول إنها تظهر أن "واتساب" يستخدم ميكروفون في الخلفية، بينما كان نائما ومنذ أن استيقظ عند الساعة السادسة صباحا.

وقال إن الأمر جزء من جدول زمني أطول، وتساءل: "ما الذي يحدث؟".

وتظهر لقطة الشاشة (screenshot) استخدامات الميكروفون في الهاتف، ويظهر أن "واتساب" هو الذي استخدم الميكروفون.

وكان هذا المغرد، كما يعرّف عن نفسه، هو فؤاد دبيري، الذي يظهر وصف حسابه الموثق بأنه مهندس في "تويتر" ويسكن مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث المقر الرئيسي لموقع التدوين المصغر.
 
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