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عربي-دولي

رئيس مجلس القيادة اليمني والسفير السعودي يبحثان مساعي تجديد الهدنة

Lebanon 24
09-05-2023 | 12:51
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بحث رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، جهود تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن، والتي انتهت مطلع تشرين الأول الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن العليمي استقبل اليوم في قصر معاشيق في عدن جنوبي اليمن، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.
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وخلال اللقاء، ناقش الجانبان جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد العليمي، بالجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.
 
كما ثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، التدخلات الإنسانية والإنمائية السعودية عبر برامجها ومبادراتها المختلفة في اليمن. (سبوتنيك) 
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