إستشهاد فلسطينية حاولت إطلاق النار من مسدس نحو قوات إسرائيلية

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فلسطينية قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.وزعمت مصادر إسرائيلية أن الشابة كانت تحمل مسدساً وهاجمت به عدداً من جنود الإسرائيليين بالقرب من مستوطنة كريات أربع جنوب الخليل.وقالت القناة 14 الإسرائيلية إنّ جنوداً أطلقوا النار على الفتاة مما أدى استشهادها على الفور، وذلك بحجة محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار ضد الجنود في المكان.وذكر موقع "0404" العبري أن فلسطينية اقتربت من معبر متسودات جنوب الخليل ولدى محاولة تفتيشها حاولت إطلاق النار من مسدس كان بحوزتها. (روسيا اليوم)