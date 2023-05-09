تحييد فلسطينية حاولت إطلاق النار من مسدس نحو قوات إسرائيلية

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أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية حيدت فلسطينية قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.وزعمت مصادر عبرية أن الشابة كانت تحمل مسدسا وهاجمت به عددا من جنود الإسرائيليين بالقرب من مستوطنة كريات أربع جنوب الخليل.وقالت القناة 14 العبرية إن جنودا أطلقوا النار على الفتاة مما أدى لمقتلها على الفور، وذلك بحجة محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار ضد الجنود في المكان.وذكر موقع "0404" العبري أن فلسطينية اقتربت من معبر متسودات جنوب الخليل ولدى محاولة تفتيشها حاولت إطلاق النار من مسدس كان بحوزتها. (روسيا اليوم)