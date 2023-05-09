القضاء التونسي يصدر مذكرة بحبس الغنوشي

أعلن رشدي بن رمضان المساعد الأول لوكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.



وقال المتحدث في تصريح لإذاعة "موزاييك" إن بطاقة الإيداع صدرت في ما يعرف بقضية "شركة أنستالينغو".

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وكشف بن رمضان أن الغنوشي امتنع عن الحضور لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قصد إعادة استنطاقه في ما يعرف بقضية "شركة أنستالينغو".



من جهتها، ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق واصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة تفرض إعادة الاستماع إليه وتذكيره بأن المحكمة كانت قد أبقت الغنوشي في حالة سراح عند سماعه أول مرة يوم 10 تشرين الثاني 2022. (روسيا اليوم)