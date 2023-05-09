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عربي-دولي

رسمياً.. السعودية تعلن إستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

Lebanon 24
09-05-2023 | 15:03
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيانٍ رسمي لها، اليوم الثلاثاء، إستئناف عمل بعثتها الدبلوماسيّة في سوريا.
وقالت الوزارة في بيانها: "انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذاً في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 7 أيار 2023، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية".
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