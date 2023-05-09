بعد الرياض.. سوريا تعلن استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في السعودية

نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدرٍ رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، الثلاثاء، إنّ "سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية".

ووفقاً للوكالة، فقد قال المصدر: "انطلاقاً من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيداً لتطلعات شعبي البلدين وإيماناً من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية".

Advertisement

وتأتي تلك الخطوة من دمشق بعد ساعاتٍ قليلة على إعلان وزارة الخارجية السعودية في بيانٍ رسمي لها، اليوم الثلاثاء، إستئناف عمل بعثتها الدبلوماسيّة في سوريا.

وقالت الوزارة في بيانها: "انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذاً في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 7 أيار 2023، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية".