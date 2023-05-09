Advertisement

عربي-دولي

القرار صدر.. هيئة قضائية أميركيّة تتهم ترامب بـ"الاغتصاب"!

Lebanon 24
09-05-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1065020-638192718745164183.jpg
Doc-P-1065020-638192718745164183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هيئة محلفين أميركية، اليوم الثلاثاء، إنّ الرئيس السابق دونالد ترامب اعتدى على الكاتبة إي. جينكارول جنسياً في التسعينيات ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة، مما سيتسبب في انتكاسة قانونية له في أثناء حملته الانتخابية لتوليه المنصب مرة أخرى في 2024.
Advertisement

وقررت الهيئة المؤلفة من 9 قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزامه بدفع نحو خمسة ملايين دولار على سبيل التعويض.

كذلك، فقد رفضت الهيئة نفي ترامب اعتداءه على كارول وحكمت لصالحها.

وتنازل ترامب عن حقه في الإدلاء بشهادته في المحاكمة واختار ألا يقدم دفاعاً عن نفسه مراهناً على أن المحلفين سيجدون أن كارول فشلت في رفع قضية مقنعة.

ورفعت كارول (79 عاماً) دعواها القضائية العام الماضي ضد ترامب(76 عاماً) مدعية أنه اغتصبها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن في عام 1995 أو 1996، ثم شهر بها عندما أنكر حدوث ذلك.

وتسعى كاتبة العمود الصحفي السابقة في مجلة (إل) إلى الحصول على تعويضات مالية غير محددة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:53 | 2023-05-10
00:44 | 2023-05-10
00:39 | 2023-05-10
00:21 | 2023-05-10
23:48 | 2023-05-09
23:47 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website