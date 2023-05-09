الإمارات تستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة: لوقف التصعيد

استنكرت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.



ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

Advertisement