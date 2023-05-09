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عربي-دولي

بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي ليس خياراً وارداً

Lebanon 24
09-05-2023 | 19:15
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أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس خياراً وارداً، وذلك بعد اجتماع عقده في شأن هذا الملف مع قادة الكونغرس.
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