بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي ليس خياراً وارداً

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس خياراً وارداً، وذلك بعد اجتماع عقده في شأن هذا الملف مع قادة الكونغرس.

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