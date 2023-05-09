5 قتلى في إطلاق نار بمحيط كنيس في تونس

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قالت الحكومة التونسية إن هجوما بالقرب من معبد يهودي على جزيرة جربة التونسية أسفر عن مقتل رجلي أمن واثنين من الزوار أمس الثلاثاء، وذلك في أثناء موسم زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا إلى معبد الغريبة.وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن الزائرين القتيلين هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة).وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "المهاجم، وهو رجل أمن تابع للحرس البحري، قتل زميله ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلاً".وأضافت الوزارة: "أسفرت العملية عن إصابة عدد 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة، توفي أحدهم كما توفي عدد 2 من الزوار وإصابة عدد 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".وقتلت قوات الأمن التونسية المهاجم.وكان شهود قد قالوا لرويترز إنهم سمعوا دوي إطلاق نار خلال احتضان الجزيرة لفعاليات سنوية في معبد الغريبة اليهودي.وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يقفون في فناء المعبد اليهودي فيما تردد صوت إطلاق نار.