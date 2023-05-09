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عربي-دولي

فلسطين بين الرد العربي والسكوت الأميركي والأوروبي!

Lebanon 24
09-05-2023 | 22:35
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كتب صلاح سلام في" اللواء": ما يجري في غزة ونابلس ومناطق الضفة الأخرى من تصعيد عسكري إسرائيلي شرس، لا يعني الشعب الفلسطيني وحده، بقدر ما يشكل خطراً على الأمن؛ القومي العربي، و يهدد أجواء التهدئة التي سادت في المنطقة بعد إتفاق بكين بين السعودية وإيران.
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يبدو أن حكومة نتانياهو لا تُقيم وزناً لعلاقاتها المستجدة مع بعض الدول العربية، وخاصة الخليجية، وإلا لكانت وظّفت هذه العلاقات في تفعيل محادثات السلام مع الفلسطينيين، وحرصت على صون تلك العلاقات من أية ردة فعل عربية سلبية محتملة، في أجواء مثل هذا التصعيد المفرط في الإعتداءات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، كما فعلت أبو ظبي في تجميد بعض الصفقات مع الجانب الإسرائيلي.
 
قد يكون نتانياهو يحاول الهروب إلى الإمام عبر الغارات على غزة والإقتحامات في مدن ومخيمات الضفة، للتخلص من ضغوط التظاهرات الإسبوعية الحاشدة في تل أبيب والمدن الرئيسية الأخرى، ضد مشروعه للهيمنة على القضاء والمحكمة العليا، والنفاد من تهم الفساد التي كان يُحاكم فيها قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة.
ولكن هذا الواقع لا يبرر سكوت الإدارة الاميركية والحكومات الأوروبية عن العنف الإسرائيلي المتمادي ضد الفلسطينيين، والذي يحرق ما تبقى من أوراق السلام مع الدولة الصهيونية.
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