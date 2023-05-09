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عربي-دولي

تعهدات سورية مسبقة مقابل عودتها إلى الجامعة

Lebanon 24
09-05-2023 | 22:51
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كتب جورج شاهين في "الجمهورية": بمعزل عن المواقف العربية والغربية التي رحّبت بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية من عدمها، طرح مضمون القرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب أكثر من علامة استفهام، وخصوصاً لجهة إشارته إلى "خطوات عملية وفاعلة" تمّ التفاهم بشأنها مع دمشق "للتدرّج نحو حلّ الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة". وعليه، ما هي "الخطوة المسبقة" التي "سلّفتها" سوريا؟ وهل هي في حجم هذا القرار؟
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تترقّب المراجع الديبلوماسية ما يمكن ان تقوم به اللجنة الخماسية التي تمّ تشكيلها لمتابعة ما تمّ التفاهم في شأنه لتحصين التفاهمات التي قادت إلى قرار العودة الكاملة. وهو أمر يشوبه عدد من المخاوف في ظل رفض عدد من العواصم الكبرى للقرار، وهو ما عبّرت عنه واشنطن بقولها انّه "ما زال من المبكر عودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وذلك بالإنابة عنها وعن عدد من الدول الاوروبية والغربية التي لا تزال تقدّم "الحل السياسي" على اي تفاهم مع النظام بوجوهه القديمة.
 
ولذلك، يكبر الرهان على دور اللجنة الخماسية ومعها جملة المخاوف، إن قيست النتائج المتوقعة بالتجارب السابقة التي مكّنت دمشق من التنصّل من كثير مما تعهّدت به سابقاً، وجاءت الغارات الاردنية للقضاء على أكبر تجار المخدرات في السويداء إشارة واضحة إلى التشكيك المسبق ببعض التعهدات السورية. وقد تتكرّر محاولات دمشق للعرقلة وربما عجزها عن تنفيذ القرارات الاخيرة، ربطاً بسقوط ما تعهّدت به في لقاءي جدة وعمان، وهي من المعوقات التي تؤخّر الحل النهائي الشامل للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، في ظلّ الغموض الذي يلف التعهدات السورية المسبقة وضمان الوصول إليها.
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