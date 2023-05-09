تعهدات سورية مسبقة مقابل عودتها إلى الجامعة

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كتب جورج شاهين في "الجمهورية": بمعزل عن المواقف العربية والغربية التي رحّبت بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية من عدمها، طرح مضمون القرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب أكثر من علامة استفهام، وخصوصاً لجهة إشارته إلى "خطوات عملية وفاعلة" تمّ التفاهم بشأنها مع دمشق "للتدرّج نحو حلّ الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة". وعليه، ما هي "الخطوة المسبقة" التي "سلّفتها" سوريا؟ وهل هي في حجم هذا القرار؟تترقّب المراجع الديبلوماسية ما يمكن ان تقوم به اللجنة الخماسية التي تمّ تشكيلها لمتابعة ما تمّ التفاهم في شأنه لتحصين التفاهمات التي قادت إلى قرار العودة الكاملة. وهو أمر يشوبه عدد من المخاوف في ظل رفض عدد من العواصم الكبرى للقرار، وهو ما عبّرت عنه واشنطن بقولها انّه "ما زال من المبكر عودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وذلك بالإنابة عنها وعن عدد من الدول الاوروبية والغربية التي لا تزال تقدّم "الحل السياسي" على اي تفاهم مع النظام بوجوهه القديمة.