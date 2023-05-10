بعد إدانته بالتحرش الجنسي بكاتبة ترامب يُندد.. "حكم مخز"!

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قامت هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك بتبرئة دونالد ترامب من اغتصاب الكاتبة جين كارول لكنها وجدت أن الرئيس الأميركي السابق مسؤول عن الانتهاك الجنسي للكاتبة في محاكمة مدنية تمت مشاهدتها على نطاق واسع.ومعلوم أن التهمة بالانتهاك الجنسي ليست جنائية ولا يترتب عليها أي عقوبة في السجن.كما حملت هيئة المحلفين الفيدرالية المكونة من ستة رجال وثلاث نساء ترمب، 76 عامًا، مسؤولية التشهير بالكاتبة كارول عندما نشر بيانًا على موقع Truth Social في أكتوبر، واصفًا إياها "بالخادعة والكاذبة".وبعد ثلاث ساعات فقط من المداولات، قررت هيئة المحلفين أن كارول قد أثبتت أن ترمب اعتدى عليها جنسياً، لكنهم رفضوا الاتهام بأنها تعرضت للاغتصاب.وعلى الرغم من أن أكثر من 12 امرأة اتهمن ترامب بسوء السلوك الجنسي على مر السنين، وهي مزاعم كان ينكرها دائماً، فإن قضية كارول هي أول ادعاء تم اختباره بنجاح أمام هيئة محلفين.وجاءت الأحكام بالإجماع من قبل هيئة المحلفين بعد ثلاث ساعات من المداولات في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن.لكن نتائج هذه الإدانة مدنية وليست جنائية مما يعني أن ترمب لم يُدن بأي جريمة ولا يواجه عقوبة بالسجن.ترمب ينددوندّد ترمب بـ"حكم قضائي مخز" بعدما خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك إلى تحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي.وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" جدّد ترمب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة أي جين كارول التي تتّهمه في القضية باغتصابها والتشهير بها، مؤكدا "ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة".(العربية)