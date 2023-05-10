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عربي-دولي

هزة أرضية جديدة في تركيا.. والمواطنون الى الشوارع (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2023 | 02:00
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة كولو في محافظة قونية التركية، عند الساعة 2:14 من فجر اليوم الأربعاء، وعلى الفور هرع المواطنون إلى الشوارع.
 
ووفقا للمعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، تم تسجيل هزة بلغت قوتها 4.2 درجة، وكان مركزها منطقة كولو في قونية، على عمق 8 كيلومترات.
وذكر موقع haber turk، أن المواطنين الذين يعانون من حالة ذعر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، هرعوا إلى الشوارع.
 
 
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وقد بدأت فرق "آفاد" عملية مسح في جميع أنحاء المدينة لتحديد الأضرار التي وقعت بعد الهزة. (روسيا اليوم)
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