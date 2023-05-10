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عربي-دولي

عمره 32 عاماً: مقتل صحافي فرنسي بقصف في أوكرانيا.. تفاصيل لحظات النهاية

Lebanon 24
10-05-2023 | 01:57
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في حادثة مؤسفة، لقي منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا بوكالة "فرانس برس" أرمان سولدين مصرعه أمس الثلاثاء في قصف قرب تشاسيف يار في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد صحافيون في الوكالة شهدوا الحادث.

وقع القصف قرابة الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ) قرب بلدة تشاسيف يار غير البعيدة من باخموت والتي تستهدفها القوات الروسية يوميا.
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وتعرض أفراد فريق فرانس برس لنيران صواريخ غراد أثناء وجودهم مع مجموعة من العسكريين الأوكرانيين.

وقُتل سولدين البالغ 32 عامًا عندما سقط صاروخ قرب المكان الذي كان يحتمي فيه.

ولم يصب باقي أعضاء فريق وكالة فرانس برس بأذى.

وقال رئيس مجلس إدارة وكالة "فرانس برس" فابريس فريس "الوكالة بكاملها حزينة لفقدان أرمان".

وأضاف "مقتله تذكير رهيب بالمخاطر التي يواجهها الصحافيون كل يوم أثناء تغطية النزاع في أوكرانيا".

وُلِد سولدين في سراييفو ويحمل الجنسية الفرنسية. وبدأ العمل متدربا في مكتب الوكالة في روما عام 2015 قبل تعيينه في لندن.

وكان ضمن أول فريق أرسلته "فرانس برس" إلى أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي في 24 شباط 2022، ووصل إلى أوكرانيا غداة بدء الحرب.

عاش سولدين في أوكرانيا منذ أيلول الماضي، وقاد تغطية الفريق الاستثنائية وسافر بانتظام إلى خط المواجهة في الشرق والجنوب.

برحيل سولدين، يرتفع عدد الصحافيين والمساعدين والسائقين الذين قتلوا أثناء تغطيتهم الحرب في أوكرانيا إلى 11 على الأقل، وفق "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين".

وفي إطار ردود الفعل، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"شجاعة" سولدين، مؤكّدًا أنّه يشاطر "أقرباءه ورفاقه الألم".

وجاء في تغريدة أطلقها ماكرون أنّ "الصحافيّ بوكالة فرانس برس وأحد مواطنينا أرمان سولدين قُتِل في أوكرانيا. بشجاعة، ومنذ الساعات الأولى للنزاع، كان على الجبهة لتوثيق الحقائق".

من جهتها، شدّدت رئيسة الوزراء الفرنسيّة إيزابيل بورن على أنّ موت سولدين "المأساوي" خلال "تغطيته الحرب في أوكرانيا يُذكّرنا بشجاعة جميع الصحافيّين الذين تعهّدوا توفير التغطية الإعلاميّة لنا، مخاطرين بحياتهم".(العربية)


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