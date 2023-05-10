زلزال يضرب محافظة إيشيكاوا باليابان

أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع زلزال في مياه البحر بالقرب من محافظة إيشيكاوا اليابانية.

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وبحسب بيان دائرة الارصاد التي نقلته وكالة "نوفوستي" فإن مركز الزلزال كان يقع على عمق 10 كيلومترات، مضيفة أن أقصى قوة للهزات الأرضية بلغت 4 درجات على مقياس من سبع نقاط يستخدم في اليابان.وأكد البيان أن لا خطر لوقوع تسونامي. (روسيا اليوم)