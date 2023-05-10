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زلزال يضرب محافظة إيشيكاوا باليابان

Lebanon 24
10-05-2023 | 02:17
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 أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع زلزال في مياه البحر بالقرب من محافظة إيشيكاوا اليابانية.

وبحسب بيان دائرة الارصاد التي نقلته وكالة "نوفوستي" فإن مركز الزلزال كان يقع على عمق 10 كيلومترات، مضيفة أن أقصى قوة للهزات الأرضية بلغت 4 درجات على مقياس من سبع نقاط يستخدم في اليابان.
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وأكد البيان أن لا خطر لوقوع تسونامي. (روسيا اليوم)
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