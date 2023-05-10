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في الضفة... استشهاد شابين فلسطينيين برصاص اسرائيلي

Lebanon 24
10-05-2023 | 02:32
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استشهد شابان فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية، الأربعاء، في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية في قباطية بمحافظة جنين في شمال الضفة الغربية.
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من جهته، قال الجيش الاسرائيلي إن قواته في قرية قباطية قرب جنين تعرضت لإطلاق نار من فلسطينين اثنين، وردت بإطلاق النار وقتلتهما.

وكانت إسرائيل شنت، الثلاثاء، غارات على قطاع غزة استهدفت حركة "الجهاد الإسلامي" المدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.

واستشهد 12 فلسطينيا بينهم أعضاء في الجهاد الإسلامي وأربعة أطفال ما يثير مخاوف من دوامة جديدة للعنف.

ومنذ بداية العام، قُتل 125 فلسطينيا على الأقل و19 إسرائيليا وسيدة أوكرانية وإيطالي واحد في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
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