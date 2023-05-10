بعد تعذر احياء "خطة العمل المشتركة" هل ينجح اتفاق إقليمي حيث فشلت واشنطن؟

مرت خمس سنوات بالضبط منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران، ومر أكثر من عامين منذ أن أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن مساعيه لاستعادتها. ولكن على الرغم من الآمال الكبيرة، لم يتمكن بايدن من إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك أي تقدم فعلي في المفاوضات منذ أيلول 2022. كما ولا يزال الجانبان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق.

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وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "ومع ذلك، فإن برنامج طهران النووي أصبح الآن أكثر تقدمًا مما كان عليه في أي وقت مضى. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قامت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84٪ - أقل بنقطة مئوية واحدة فقط من درجة نقاء الأسلحة - وجمعت ما يكفي من المواد الانشطارية المخصبة لتصنيع عدة قنابل. ووفقًا لمسؤولي البنتاغون، يمكن أن تنتج البلاد سلاحًا نوويًا عمليًا في غضون بضعة أشهر. نتيجة لذلك، وبفضل خطأ ترامب الاستراتيجي، أصبحت إيران دولة نووية بحكم الأمر الواقع".

وتابعت المجلة، "حتى إذا استؤنفت المفاوضات، فمن غير المرجح أن يتم إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة. فبرنامج إيران متقدم للغاية بحيث لا يمكن احتواؤه من خلال تلك الصفقة، كما وأن المناخ السياسي في الغرب لا يفضي إلى مفاوضات ذات مغزى. وحتى لو كانت واشنطن على استعداد للتكتم عن دعم إيران للغزو الروسي ورفع العديد من العقوبات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، فليس من الواضح ما إذا كان قادة إيران المتشددون مهتمين فعلاً بوضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع إدارة قد تكون خارج المنصب بعد أقل من عامين".

وأضافت المجلة، "إذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا لا تريدان أن تصبح إيران دولة تمتلك أسلحة نووية، وإذا كانتا لا تريدان مهاجمة إيران والمخاطرة باندلاع حرب لعرقلة البرنامج، فإنهما بحاجة إلى نهج دبلوماسي جديد. ولحسن الحظ، خلقت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط فرصة لذلك. قد لا يكون الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أمرًا ممكنًا، ولكن نظرًا لأن الممالك العربية في الخليج العربي تقيم علاقات أفضل مع طهران، فإن ما كان مستحيلًا في يوم من الأيام أصبح الآن ممكنًا تمامًا".

وبحسب المجلة، "في دبلوماسيته النووية مع إيران، سعى الغرب إلى صفقات ضيقة. لقد قرروا أنه من الأفضل التركيز أولاً على تجميد برنامج إيران النووي. وبعدها، يمكن للمفاوضين في المستقبل معالجة قضايا أخرى. لكن هذا النهج الضيق لم يعد قابلاً للتطبيق. فبرنامج إيران النووي متقدم للغاية بحيث لا تسمح القيود المؤقتة وإجراءات الشفافية بتخفيف المخاوف الغربية والإسرائيلية. لقد أثبتت الولايات المتحدة أيضًا أنها لا تستطيع الالتزام بوعدها، مما يجعل من المستحيل على الغرب تزويد إيران بنوع الفوائد الاقتصادية الفعالة والمستدامة التي تسعى إليها. من جانبهم، أثبت الأوروبيون أنهم غير قادرين على الوفاء بوعودهم الاقتصادية لإيران دون موافقة الولايات المتحدة".

وتابعت المجلة، "وأظهر فشل خطة العمل المشتركة الشاملة أن الاتفاق النووي الناجح قد يتطلب في الواقع أن تخفض إيران التوترات مع جيرانها. عندما تم الانتهاء من خطة العمل في عام 2015، اعتبرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الصفقة بمثابة شيك على بياض من شأنه أن يسمح لإيران بتعميق مشاركتها في الشؤون العربية وتوسيع برنامجها للصواريخ الباليستية. ونتيجة لذلك، حثوا ترامب على التخلي عن الاتفاق. بعد سنوات، أدركت هذه الدول أن قتل الصفقة كان خطأ فادحًا. لقد جعلت نهاية خطة العمل الشاملة المشتركة إيران أكثر عدوانية. لكن على الرغم من أن دول الخليج لا تستطيع إحياء الاتفاق النووي، إلا أن مخاوفها بشأن إيران جعلت من التوصل إلى اتفاق إقليمي احتمالًا حقيقيًا".

وأضافت المجلة، "في آب الماضي، أعادت الكويت والإمارات العربية المتحدة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران، وفي آذار، قامت إيران والسعودية بتطبيع العلاقات بعد سبع سنوات من القطيعة في صفقة توسطت فيها الصين. تعني هذه الاتفاقيات أنه من الممكن الآن لأقوى دول الشرق الأوسط (باستثناء إسرائيل) إطلاق حوار إقليمي مع إيران، يهدف إلى تحقيق ما ادعى كافة المشاركين المحتملين أنهم يرغبون فيه: تعزيز الأمن وتوسيع التجارة وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الخليج. إن الشرط الذي لا غنى عنه لتحقيق هذا الهدف هو تأكيدات إيران بشأن عرض قوتها الإقليمية، مثل الالتزام بعدم دعم الجهات الفاعلة غير الحكومية ماليًا أو عسكريًا في شبه الجزيرة العربية. في المقابل، ستلتزم هذه الدول نفسها بعدم دعم الجماعات التي تزعزع استقرار إيران. ومن شأن هذا النهج أن يستلزم أيضًا موافقة كل الدول الواقعة على حافة الخليج على ضوابط صارمة على التطوير النووي، بما في ذلك إيران".

وبحسب المجلة، "في الواقع، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين دعم مثل هذه الصفقة بنشاط. يجب عليهم إعفاء اتفاقية التجارة الحرة الإيرانية الخليجية من العقوبات، وخلق وسيلة قوية للنمو الاقتصادي بين كافة أطراف الاتفاقية. كما أن إرساء اتفاق نووي في إطار إقليمي سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات لأنها، على عكس عام 2018، ستواجه واشنطن مقاومة من أصدقائها الخليجيين إذا حاولت الانسحاب. سيواجه اتفاق إقليمي واسع معارضة من صقور إيران في الولايات المتحدة وأوروبا، الذين قد يرون أنه شريان حياة لنظام إيراني يرون أنه على المحك بعد شهور من الاحتجاجات. كما ولن تكون الصفقة حلاً سحريًا يحل كل التوترات الرئيسية في المنطقة".

وختمت المجلة، "قبل كل شيء - وعلى عكس خطة العمل الشاملة المشتركة المستعادة - يمكن أن تحدث هذه الصفقة بالفعل. إن العالم يحتاج إلى ترتيب يدمج القضايا النووية والإقليمية إذا كان يريد تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط. الطموح مطلوب. في بعض الأحيان، تكون أفضل طريقة لحل المشكلة الشائكة هي تضخيمها".