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عربي-دولي

الصراع في السودان دخل يومه الـ25.. اشتباكات متقطعة وتدهور أمني

Lebanon 24
10-05-2023 | 03:15
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وسط استمرار لجهود إنهاء الصراع والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، تدخل الأزمة في السودان يومها الخامس والعشرين، اليوم الأربعاء،  إلا أن غياب أرضية للتفاهم ترك الوضع على حاله لتتجدد الاشتباكات وتواصل حصد الضحايا، وسط تردي الأوضاع المعيشية من انقطاع مياه وكهرباء وإنترنت.
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وفي آخر التطورات، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بسماع دوي غارات عنيفة للطيران الحربي، صباح الأربعاء، وسماع دوي انفجارات واشتباكات وسط الخرطوم، إضافة إلى طلعات مكثفة لطيران الجيش السوداني، ودوي أسلحة ثقيلة شرقي أم درمان.

وفي آخر إحصاء لعدد الضحايا، كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد القتلى جراء الاشتباكات في السودان وصل إلى 604 قتلى بينهم مدنيون. كما أن القتال أدى إلى إصابة ما يزيد على 5100 شخص نقلا عن المنظمة.

في الأثناء، باتت عمليات النهب والسرقة عنوانا رئيسيا للأزمة في السودان، وهو ما تطرقت إليه منظمات دولية.

فقد أدانت منظمة الأمم المتحدة نهب مجمع رئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة الخرطوم، مؤكدة تأثر وكالات الأمم المتحدة وجميع شركائها في المجال الإنساني بأعمال النهب في السودان.

ودعت المنظمة الأممية إلى ضرورة حماية واحترام العاملين في المرافق الإنسانية بما في ذلك المستشفيات دون أن تتهم أي طرف محدد.

ومع دخول الحرب في السودان أسبوعها الرابع لتُحدث انعكاسات متعددة على المواطنين في كثير من أنحاء الخرطوم، حيث تعرّضت الكثير من الأسواق والمحال التجارية والمنازلِ للسرقة جرّاءَ انفلات الأمن، ما دفع المواطنين إلى البحث عن حلول لتأمين أحيائهم وممتلكاتهم بأنُفُسهم.

هذا واضطر المدنيون في عديد أحياء العاصمة السودانية الخرطوم إلى تشكيل دوريات حراسة لتأمين منازلهم وممتلكاتهم في ظل استفحال ظاهرة السطو والنهب نتيجة التدهور الأمني الناجم عن استمرار الاشتباكات المسلحة الدائرة في البلاد منذ أسابيع.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تضاعف عدد النازحين داخل السودان ليصل إلى أكثر من 700 ألف في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. (العربية)

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