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عربي-دولي
مقتل فلسطيني وإصابة آخر في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة
Lebanon 24
10-05-2023
|
05:45
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة استهدفت عناصر من "حركة الجهاد الإسلامي"، في موقع لإطلاق الصواريخ بقطاع غزة، فيما ذكر شهود أن هناك انفجارات في منطقة خان يونس في المنطقة الجنوبية من القطاع.
وأفاد مسؤولون طبيون فلسطينيون، بمقتل شخص وإصابة آخر في الضربة الإسرائيلية.
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جاء هذا بعد يوم واحد من شن طائرات إسرائيلية سلسلة ضربات على قطاع غزة، وقال الجيش إن الضربات استهدفت قادة في الجهاد الإسلامي مسؤولين عن "التخطيط لهجمات ضد إسرائيل".
المصدر: الشرق
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