اعتداءات اسرائيلية واسعة على قطاع غزة.. "حان وقت الاغتيالات" والجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا

تجددت الغارات الإسرائيلية والقصف على عدة مناطق في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه يستهدف حاليا مطلقي الصواريخ في القطاع، وأعلنت "القناة 13" الإسرائيلية أن الجيش بدأ هجوما واسعا على قطاع غزة.



وأطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تصريحا نارياً قال فيه: "حان وقت الاغتيالات"، فيما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي قصف 6 منصات لإطلاق الصواريخ في مناطق متفرقة بغزة. واستهدفت طائرات إسرائيلية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وموقعا تابعا لكتائب القسام في عسقلان.

صور مباشرة لتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة👇#فلسطين pic.twitter.com/fCYWmFK0dn — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 10, 2023 Advertisement



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار التأهب العسكري لا سيما بمحيط غزة، رغم عدم إطلاق صواريخ حتى الآن، عقب غارات شنتها طائراته أمس الأول على القطاع أسفرت عن مقتل خمسة عشر فلسطينياً وسقوط جرحى تسعى مصر من خلال تحركات دبلوماسية عاجلة إلى التهدئة وتثبيت هدنة بين الطرفين. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار التأهب العسكري لا سيما بمحيط غزة، رغم عدم إطلاق صواريخ حتى الآن، عقب غارات شنتها طائراته أمس الأول على القطاع أسفرت عن مقتل خمسة عشر فلسطينياً وسقوط جرحى تسعى مصر من خلال تحركات دبلوماسية عاجلة إلى التهدئة وتثبيت هدنة بين الطرفين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي"، بعد يومين من غارات أدت إلى مقتل 3 من قادة الحركة بالقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش استهدف قبل قليل نشطاء في الجهاد الإسلامي كانوا في موقع رمي قذائف صاروخية".

واستشهد مزارع فلسطيني وإصيب آخر بجراحٍ خطرة خلال قصفٍ إسرائيلي استهدف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

الجامعة العربية

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا "بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مجمل الأراضي المحتلة".



ويعقد الاجتماع اليوم الأربعاء، في الساعة 2 الثانية بعد الظهر.



واستنكر سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة"، واصفا ما يحدث "بالجريمة البشعة النكراء لقوات الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف في تصريحات خاصة لـRT، أن "هذه الجرائم تضاف إلى سلسلة الجرائم الاسرائيلية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ستتم ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية لتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم".

الخارجية المصرية

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء إن الوزير سامح شكري سيبحث في اجتماع مع نظرائه من الأردن وألمانيا وفرنسا في برلين سبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في بيان إن توجه شكري للعاصمة الألمانية اليوم يأتي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام.