ارتفاع عدد قتلى هجوم الكنيس اليهودي في تونس

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن شرطيا ثانيا توفي متأثراً بجراحه بعد هجوم على محيط كنيس يهودي بجزيرة جربة، حيث تقام احتفالات سنوية.وكان شرطي من الحرس البحري قد قتل زميله وأخذ سلاحه ليتوجه إلى معبد الغريبة، حيث فتح الرصاص وقتل اثنين من الزوار وأحدث عدة إصابات.وقتلت الشرطة فيما بعد المهاجم بعد اشتباك معه.وبحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فأن وفاة رجل الأمن الثاني جاءت بعد أن تأثر بجراحه في مستشفى جربة.وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا إلى رجلا شرطة ومدنيان، بالإضافة إلى مقتل منفذ العملية.