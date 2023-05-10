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عربي-دولي
الأوضاع الإنسانية في السودان تزداد سوءا.. التحذيرات تتوالى
Lebanon 24
10-05-2023
|
09:00
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تحت عنوان: "الأوضاع الإنسانية في السودان تزداد سوءا.. التحذيرات تتوالى"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية":
تتزايد المخاوف من الأوضاع الإنسانية في السودان، والتحذيرات تتوالى في هذا الإطار، وسط الاشتباكات العنيفة المتواصلة إلى جانب فشل أي مساعٍ للتهدئة وعدم تحقيق تقدّم في مفاوضات جدة بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
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وفيما تبقى المعطيات من داخل السودان غير واضحة ومن ضمنها حصيلة القتلى، كشفت منظمة الصحة العالمية أنّ أكثر من 600 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف. كما كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا بسبب القتال في السودان، إضافة إلى أعداد هائلة من النازحين إلى دول الجوار.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان، عدلان عبد العزيز، لـ"سكاي نيوز عربية" إنّ الأطباء يقومون بدور كبير في خضم الحرب الدائرة، وبإنّ
الولايات المحيطة بالخرطوم كلها آمنة.
وتابع: "الرعاية الصحية في دارفور انهارت تماما. والطرفان أبديا استعداداهما لوصول المساعدات الإنسانية، لكن وفق شروطهما الخاصة. أعتقد أنه من الممكن الآن أن يكون هناك إمداد للأدوية وللاحتياجات الإنسانية، وحتى الكوادر الطبية". (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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