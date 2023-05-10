بكين تدعو واشنطن للتوقف عن محاولة تقسيم الشرق الأوسط

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قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه يجب على واشنطن احترام إرادة شعوب دول الشرق الأوسط.وشدد المتحدث الصيني على ضرورة توقف واشنطن عن محاولات تقويض عملية الحوار والمصالحة لدول المنطقة، وكذلك التوقف عن محاولة تقسيم الشرق الأوسط.في وقت سابق، نوه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لن تؤثر على موقف واشنطن بشأن تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية. كما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد نظام العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا لمدة عام آخر.وأضاف المتحدث الصيني: "على الجانب الأمريكي احترام إرادة شعوب الشرق الأوسط، والكف عن ممارسة الدبلوماسية القسرية، والتوقف عن تقويض عملية الحوار والمصالحة في الشرق الأوسط، والتوقف عن محاولة تقسيم الشرق الأوسط من خلال خلق التناقضات".وشدد الدبلوماسي الصيني على أن شعوب الشرق الأوسط بالذات يجب أن تقرر شؤون هذه المنطقة بشكل مستقل. (روسيا اليوم)