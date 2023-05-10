ارتفاع خسائر كهرباء السعودية لـ 370 مليون دولار بالربع الأول

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ارتفعت خسائر شركة "كهرباء السعودية"، إلى 1.4 مليار ريال (370 مليون دولار) بنهاية الربع الأول 2023، مقابل خسائر قدرها 372 مليون ريال (99 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتتضمن هذه الخسائر توزيعات مخصومة من أرباح الشركة كأرباح لأداة المضاربة بمبلغ 1.9 مليار ريال (504 ملايين دولار)، لتكون أرباح الشركة للربع الأول قبل خصم توزيعات أداة المضاربة 480 مليون ريال (128 مليون دولار)، منخفضة من 1.5 مليار ريال (405 مليون دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.وفيما يخص ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بذات الربع من العام السابق، قالت كهرباء السعودية أن السبب يعود إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية بمبلغ 439 مليون ريال (117مليون دولار) نظرا لانخفاض كمية الطاقة المبيعة وتغير مزيج المبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة واعباء التمويل مجتمعين بمبلغ 1.2 مليار ريال (331 مليون دولار).وقد قابل ذلك ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي بمبلغ 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع الإيرادات والمصروفات الأخرى وانخفاض مصروف مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى. (سكاي نيوز)