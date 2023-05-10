الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في قمة الجامعة العربية

Advertisement

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في مدينة جدة في 19 ايار الجاري.وذكرت رئاسة الجمهورية السورية أن السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن، نقل الدعوة إلى الأسد.بدوره، حمَّل الأسد السفير السديري تحياته وشكره للملك السعودي على الدعوة، مؤكدا أن "انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية".ويوم أمس، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية. (روسيا اليوم)