الادعاء الألماني يعلن اعتقال عنصرين من "حزب الله"

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أعلن الادعاء العام الألماني اعتقال شخصين من تابعين لـ"حزب الله".وبحسب قناة "العربية"، فإن أحد الموقوفين لبناني الجنسية، بينما الموقوف الآخر يحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية، وقد عرّف عنهما الادعاء باسمي "حسن م." و"عبداللطيف و.".وقال الادعاء العام الألماني إن عبداللطيف انضم إلى حزب الله عام 2004، ويرأس منذ 2012 "جمعية المصطفى" في مدينة بريمن التي تم حظرها في عام 2022. وهو عضو في "كتيبة الرضوان" التي تقاتل مع حزب الله في سوريا.من جهته انضم حسن لحزب الله عام 2016، وهو "مسؤول عن الفروع الخارجية خاصةً في مدينة بريمن"، حسب ما أكده الادعاء الألماني.