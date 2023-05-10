بعد السودان هل جاء دور باكستان؟

تحت عنوان: "باكستان على حافة الهاوية بعد مواجهات أنصار عمران خان والجيش"، جاء في موقع "سي ان ان":



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وقال علي بخاري، أحد محامي خان، لوكالة "فرانس برس" بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".



من جهتها، ذكرت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية، أن المحكمة وجهت اليوم لائحة اتهام لخان تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.



وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب قرار صدر عن لجنة الانتخابات الباكستانية في تشرين الاول الماضي وأدان خان ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة. وينفي خان ارتكاب أي مخالفات. اعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أنه أودع قيد الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام الأربعاء، بعد يوم على توقيفه بتهم الفساد.وقال علي بخاري، أحد محامي خان، لوكالة "فرانس برس" بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".من جهتها، ذكرت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية، أن المحكمة وجهت اليوم لائحة اتهام لخان تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب قرار صدر عن لجنة الانتخابات الباكستانية في تشرين الاول الماضي وأدان خان ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة. وينفي خان ارتكاب أي مخالفات.

وتجمع أنصار خان وشرطة مكافحة الشغب خارج مقر الشرطة، الأربعاء، حيث قالت الشرطة إن جلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق ستعقد فيه بدلاً من المحكمة وذلك "لإبقائه بعيدًا عن الجمهور"، في حين قال محامي خان، فيصل شودري بتصريح لشبكة CNN الأربعاء، إنه "لم يكن على اتصال" بموكله.





وتتوجه الأنظار إلى احتمال وقوع اشتباكات صاخبة بين الجيش القوي في البلاد وأنصار خان بعد اشتباكات دامية وغير مسبوقة، الثلاثاء، والتي شهدت اقتحام حشود غاضبة منازل أفراد بالجيش وتخريبها.



وتابع المقال: "وعلق الزميل في مركز ويلسون بواشنطن، سيد باقر سجاد، إنه ورغم تعرض القادة الباكستانيين السابقين للاعتقال، وتحدي السياسيين في الماضي لهيمنة الجيش، إلا أن الدعم العام الكبير لخان جعل هذا الوضع الحالي "فريدًا".



وتابع قائلا إن "المخاطر التي تواجهها باكستان في هذا الوضع عديدة"، لافتا إلى أنه "تم تحدي صورة الجيش كقوة موحدة وحارسة للدولة بشكل خطير، مما أدى إلى فقدان ثقة الجمهور في المؤسسة العسكرية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار والاضطراب الاجتماعي". (ٍسي ان ان)