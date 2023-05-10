وزارة العدل الأميركية تعلن اعتقال نائب بالكونغرس

Advertisement

وجهت وزارة العدل الأميركية إلى عضو مجلس النواب الأميركي جورج سانتوس، الأربعاء، تهماً بالتزوير وغسيل الأموال وسرقة أموال عامة، والإدلاء ببيانات زائفة.وقالت وزارة العدل إنه تم اعتقال سانتوس صباح الأربعاء، وأنه سيتم عرضه على المحكمة في وقت لاحق من اليوم.ووصل إجمالي التهم الموجهة إليه 13 تهمة.