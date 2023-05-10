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عربي-دولي

لقاء ثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في هيروشيما

Lebanon 24
10-05-2023 | 10:47
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تخطط اليابان لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في هيروشيما باليابان يوم 21 أيار، وفق ما ذكرت صحيفة "سانكي" اليابانية الأربعاء، نقلاً مصادر حكومية.

ويرتقب أن تنعقد المحادثات في اليوم الأخير من قمة "مجموعة السبع" المقرر أن تحتضنها اليابان، بحسب الصحيفة، التي قالت إن المحادثات ستهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتعزيز العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.
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المصدر: الشرق
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