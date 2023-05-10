طفلة كانت تلعب الغميضة بالقرب من منزله... أحضر سلاحه وأطلق النار على رأسها!

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أصيبت فتاة برصاصة في رأسها جنوبي الولايات المتحدة على يد رجل "رأى ظلالا" على ممتلكاته، بينما كان أطفال يلعبون لعبة "الغميضة"، على ما أعلنت الشرطة المحلية.وقال مكتب شرطة مقاطعة كالكاسيو في بيان، إن الوقائع وقعت الأحد في ستاركس، وهي بلدة في ولاية لويزيانا بالقرب من الحدود مع تكساس.وعثر الشرطيون على فتاة تبلغ 14 عاما "تعاني من طلق ناري في رأسها". وقد نُقلت إلى المستشفى بسبب "إصابات غير مميتة".وقالت الشرطة إن المحققين علموا أنّ عددا من الشباب كانوا يلعبون "الغميضة في الحي ويختبئون في ممتلكات أحد الجيران".وردا على سؤال من المحققين، أوضح ديفيد دويل أنه "بعد أن رأى الظلال خارج منزله، ذهب لإحضار سلاحه الناري" من داخل المنزل.وقال مكتب قائد الشرطة إن الرجل البالغ 58 عاما "عاد إلى الخارج ولاحظ أشخاصا يركضون من ممتلكاته، وعند هذه النقطة بدأ في إطلاق النار في اتجاههم وأصاب الفتاة من دون علمه".وقد أوقف الرجل ووُجهت إليه تهم عدة، بينها الاعتداء بسلاح مع أسباب مشددة للعقوبة. (سكاي نيوز)