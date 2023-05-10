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عربي-دولي

تكلفة الصاروخ مليون دولار.. ما هي المنظومة الجديدة التي تستخدمها "إسرائيل" لصدّ صواريخ غزة؟

Lebanon 24
10-05-2023 | 11:48
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، عن استخدام الجيش الإسرائيلي لمنظومة "مقلاع داوود الجوية" الجديدة للتصدي لصواريخ غزة.

وقالت الصحيفة إن "منظومة مقلاع داوود الجوية استخدمت لأول مرة في التصدي لصاروخ أطلق من غزة تجاه تل أبيب"، مشيرة إلى أن تكلفة الصاروخ الخاص بالمنظومة تقدر بمليون دولار، كون صاروخ غزة سيسقط في منطقة مأهولة. (روسيا اليوم)
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