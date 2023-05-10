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داعش يتبنّى تفجير مركبة داخل مركز الشرطة في دمشق

Lebanon 24
10-05-2023 | 11:54
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنيه تفجير مركبة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة بالعاصمة السورية دمشق والذي تسبّب بمقتل ضابط برتية مقدم وإصابة 4 عناصر من الشرطة، وفق حصيلة رسمية.

وأورد "داعش" في بيان تناقلته حسابات جهادية على "تلغرام": "تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز للشرطة" في منطقة برزة".
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وفي وقت  سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إصابة ضابط وأربعة عناصر بانفجار مركبة شرطية ضمن حرم قسم شرطة برزة بدمشق

وذكرت أنه على الفور حضرت الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق، وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة. (روسيا اليوم) 
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